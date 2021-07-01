В Крыму назвали «исторической фальсификацией» принятие Радой закона о коренных народах Украины

Решение Верховной рады принять закон о коренных народах Украины, не включая в эту группу русских, свидетельствует о попытке Киева убежать от исторических фактов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Если Верховная рада думает, что можно убежать от исторических фактов, то, значит, там сидят бездельники и демагоги. А если президент Зеленский на волне этой эйфории подпишет закон, то он соучастник исторической фальсификации. Впрочем, чего ждать от людей, которые намеренно привили себе антироссийскую паранойю», — считает он.

По мнению Бальбека, решение украинского парламента является «политическим демаршем».

«Если русские не коренные жители Украины, то почему действующий украинский президент всю свою сознательную жизнь использует именно русский язык? Так что принятие этого закона — лишь очередной политический демарш Киева, чтобы показать, вот, мол, какие мы европейцы, а русских знать не знаем, даже города, основанные ими, переименовываем», — заключил депутат.

Ранее Радой был принят закон, в соответствии с которым русский народ не входит в группу «коренных народов Украины». Проект закона был внесен президентом страны Владимиром Зеленский и помечался как неотложный.

«Законом определено понятие «коренной народ Украины — этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», — говорится в документе.