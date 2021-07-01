Журналистка напала на украинского депутата

Опубликована видеозапись, где журналистка Ирма Крат напала на народного депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Никиту Потураева.

Инцидент произошел во время выступления политика на пресс-конференции. Как сообщил Telegram-канал Klymenko Time, причиной нападения стал конфликт из-за рынка земли. Крат считает, что «слуги народа» не сдержали свое обещание провести референдум по этому вопросу.

Девушка пыталась ударить депутата трижды — и только последний удар достиг цели. После нападения журналистку сразу же увели сотрудники охраны.

Другой народный депутат «Слуги народа» Татьяна Цыба написала в Facebook, что Потураев во время провокации со стороны журналистки вел себя очень сдержанно.

«Нормально вы чувствуете себя, когда удостоверениями прикрываются случайные неадекватные лица? Не является ли это огромным вызовом для всего профессионального сообщества, готовы ли вы наконец дать самим себе честный ответ, что ...вы дискредитируете свою профессию? Считаете ли вы, что это свобода слова?» — написала депутат.

Ранее сообщалось, что украинский депутат сбежала из телестудии после конфликта в прямом эфире.