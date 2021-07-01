Зампред Госдумы заявил, что украинский закон о коренных народах приведет к конфликтам

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что идея многонациональности Украины «подорвана» законом о коренных народах. Об этом он сообщил «Парламентской газете».

«Проведена черта между украинцами и русскими, белорусами, молдаванами, венграми, русинами, болгарами и всеми теми, кто вправе считать себя коренными на территории Украины», — сказал он.

По мнению Затулина, принятие закона говорит о желании Украины быть унитарным государством и «установить официальный курс на ассимиляцию, на уничтожение национальных различий».

«Это преступление против национального мира на Украине, это повод к череде больших и малых конфликтов в будущем», — подчеркнул он.

Ранее Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины — формулировки не предполагают наличия в документе русского народа. В документе отмечается, что коренными народами Украины, сформировавшимися на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки.