NYT: компании Дональда Трампа предъявили обвинения из-за махинаций с налогами

Большое жюри (коллегия присяжных заседателей — прим. «Газеты.ru») в Нью-Йорке выдвинуло обвинения против компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что детали обвинения должны быть обнародованы к четвергу, после того, как Вайссельберг и юристы Trump Organization предстанут перед судом.

По данным издания, дело связано с щедрыми льготами, которые получал финансовый директор. В их числе — квартира на Манхэттене, аренда автомобилей Mercedes-Benz и оплата обучения одного из его внуков в частной школе. Сейчас прокуратура выясняет, должен ли был Вайссельберг платить за них налоги.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка планирует выдвинуть уголовные обвинения против компании и ее финансового директора.

Верховный суд США также обязал бывшего президента страны Дональда Трампа предоставить прокуратуре Нью-Йорка свою финансовую отчетность.

Расследование в отношении Вайссельберга началось в мае. Ему предлагалось сотрудничать со следствием против бывшего американского лидера и его компании или потенциально быть обвиненным по делу о налоговых преступлениях. Пока неясно, будут ли выдвинуты обвинения против самого Трампа.

По данным генпрокуратуры, Trump Organization искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты. Дело было открыто после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн открыто заявил о том, что Trump Organization часто прибегала к подобной практике.