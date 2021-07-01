Компартия Китая хочет остановить любые попытки борьбы за независимость Тайваня

Полное воссоединение Китая является исторической миссией Коммунистической партии Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Xinhua.

«Мы должны предпринять решительные действия, чтобы окончательно сокрушить любую попытку добиться «независимости Тайваня», и работать вместе, чтобы создать светлое будущее для национального возрождения», - сказал он.

Председатель КНР также подчеркнул, что не стоит недооценивать решимость и волю китайского народа в защите своего национального суверенитета и территориальной целостности.

Ранее Си Цзиньпин предупредил внешние силы, что китайский народ «разобьет голову» тем, кто попытается поработить его. При этом политик отмечал, что китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, у него есть сильное чувство национальной гордости и уверенность.

Гонконг юридически является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики после возврата региона из британской аренды в 1997 году. Правда, Пекин в совместной декларации тогда пообещал сохранить на 50-летний период особые условия существования автономии, известные под принципом «Одна страна — две системы».

В 2019 году в регионе прошли миллионные митинги с призывами бороться за демократию, в ходе которых был штурмом взят парламент. Однако впоследствии оппозиция Гонконга фактически потеряла