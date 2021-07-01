Посол США в России посетил МИД

Посол США в России Джон Салливан посетил российское министерство иностранных дел, где встретился с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча длилась около полутора часов. Это был первый официальный контакт американского представителя с российской дипломатической службой после возвращения в Москву из Вашингтона.

«Я встретился с замглавы МИД Рябковым, это была позитивная встреча. Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу», — сказал Салливан.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо обнулить нездоровую ситуацию в вопросе функционирования дипмиссий.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. 24 июня российский посол в США Анатолий Антонов и американский посол в России Джон Салливан вернулись к работе.

Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.