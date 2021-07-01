Трамп заявил, что США могут стать «банановой республикой»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при действующей избирательной системе Соединенные Штаты рискуют превратиться в «банановую республику» при действующей избирательной системе. Такое заявление он сделал в ходе встречи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и законодателями штата, передает ТАСС.

По словам бывшего глава Белого дома, он добился лучших результатов на прошедших в 2020 году выборах по сравнению с 2016 годом. Однако итоги подсчета голосов оказались «немного в пользу» демократов, указал политик.

Он считает, что в стране следует «привести избирательную систему в порядок», иначе «мы упустим нашу страну».

«Скоро это будет банановая республика, страна третьего мира», — сказал Трамп.

Он убежден, что США «больны во многих смыслах». По его словам, это проявляется и в плане избирательной системы, и в ситуации на границе.

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.