В США опубликовали рейтинг президентов

Бывшего президента США Дональда Трампа признали одним из худших президентов страны за всю историю, следует из данных исследования, которое провел телеканал C-SPAN.

Новый рейтинг американских президентов был составлен на основе анализа 142 специалистов в области истории. Трамп занял 41-м место среди всех 44 участников списка.

В первую тройку лучших президентов попали Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Джон Кеннеди оказался восьмым. После него идет президент-республиканец Рональд Рейган. Десятку замкнул 44-й президент Барак Обама. Демократ Билл Клинтон занял 19 строчку, Буш-старший – 21-ю, президент Джордж Буш-младший – 29-ю, а республиканец Ричард Никсон – 31-ю.

Глав Соединенных Штатов оценивали по моральным качествам, навыкам администрирования, внешней политике, дару убеждения и другим параметрам.

По оценке экспертов, Трамп набрал 312 баллов (для сравнения Обама – 664 балла). По отдельным параметрам 45-м президент Трампа находится на 32-м месте по дару убеждения и 34-м в вопросах экономики. При этом он занял последнюю позицию в таких качествах, как «мораль» и «административные навыки».

Ранее стало известно, что рейтинг нынешнего президента США Джо Байдена приблизился к антирекорду Трампа.

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.