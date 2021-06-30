В МИД Германии сообщили о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт

МИД Германии сообщил о том, что белорусские власти требует закрыть в стране Гете-Институт и Германскую службу академических обменов, выразив сожаление по этому поводу. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», — заявили в МИД ФРГ.

В сообщении также отмечается, что обе организации на протяжении десятилетий вносили вклад в развитие культурных и академических связей между Германией, Европой и Белоруссией.

«Благодаря их посредничеству целые поколения белорусских академиков, деятелей культуры и заинтересованных людей вступали в контакт и обмен с их немецкими партнерами. Эта работа сблизила Германию и Белоруссию на общественном и культурном уровне», — сообщили в МИД.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск подготовил комплекс ответных мер в ответ на санкции Евросоюза.