Путин рассказал, кому подчиняется президент

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» выразил надежду, что его главное достижение на этом посту еще впереди. Также во время эфира глава России ответил на вопрос, кому подчиняется президент.

«Российскому народу, избирателю. Люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор. И причем на всех уровнях: местном, региональном, общенациональном. И, конечно, в данном случае президент, глава государства, подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие», — сказал Путин.

«Прямая линия» президента РФ в традиционном формате прошла 30 июня, впервые за два года. В прошлом году из-за распространения COVID-19 ее объединили с большой пресс-конференцией главы государства. В этом году продлилась почти четыре часа. Всего глава России ответил на более чем 60 вопросов. В ходе общения президент говорил о вакцинации, льготной ипотеке, мусорной реформе и других темах.