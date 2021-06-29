Захарова сравнила отношение США к России со сказкой о «Крошке Еноте»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова порекомендовала вашингтонским идеологам во время выстраивания отношений на международной арене, в том числе к России, вспомнить про сюжет сказки. Речи идет о произведении американской писательницы Лилиан Муур «Крошка Енот», сообщается в Telegram-канале Захаровой.

Представитель российской дипмиссии отреагировала на заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Он ранее заявил в интервью римскому изданию la Repubblica, что Вашингтон готов дать отпор, если Москва «продолжит нападать».

«Немного напоминает сказку про «Крошку Енота», который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», — написала Захарова.

Также официальный представитель МИД России подчеркнула, что россияне знают и любят данную сказку. Захарова сопроводила свой пост ссылкой на советский мультфильм 1974 года, опубликованный на YouTube.

«А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо, сказка не длинная», — заключила она.

Ранее Захарова усомнилась в прочности дружбы США и Германии. До этого Блинкен высоко оценил германо-американские отношения.