В Совфеде назвали условие исключения Чехии из списка недружественных стран

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал условие исключения Чехии из списка недружественных государств. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, для того чтобы Москва убрала Чехию из этого списка, нужны шаги именно со стороны Праги.

Сенатор указал, что чешская сторона «только вчера заявила, что Россия должна заплатить €25 млн за взрывы и пожар на военных складах», к которым российская сторона «не имела отношения в принципе».

«Недаром представитель МИД России Мария Захарова назвала это вымогательством — нет решения суда, нет доказательств, а Россия за что-то должна платить», — сказал Джабаров.

Он считает, что дружественные страны себя так не ведут. Поэтому Чехия пока и находится в вышеуказанном списке государств, отметил сенатор.

Накануне стало известно, что замглавы МИД Чехии Мартин Смолек передал послу России в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный взрывами боеприпасов на военных складах во Врбетице. Чешская сторона оценивает ущерб в 650 млн крон (€25,5 млн или 2,2 млрд руб. по курсу на 28 июня).

Ранее правительство РФ утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Этим государствам запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.