Зеленский подписал закон о введении на Украине «налога на Google»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому вводится налог на Украине для таких компаний, как Google, Facebook, Viber и ряд других. Об этом сообщается на официальном сайте офиса главы государства.

«Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов», — говорится в публикации.

Отныне электронные услуги, поставляемые физическим лицам компаниями-нерезидентами Украины, будут облагаться НДС в размере 20%. Для этого они вносятся в перечень плательщиков налогов на Украине.

Автор документа — глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, бюджет Украины ежегодно недополучает только от рекламных услуг более $100 млн из-за того, что нерезиденты не облагались налогом.

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Googlе на $35,9 тыс. за непредставление в установленный срок запрашиваемой ведомством информации.