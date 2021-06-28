Захарова прокомментировала требования Чехии о компенсации от РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление властей Чехии с требованием в полной мере компенсировать ущерб, связанный со взрывами во Врбетице. Захарова сравнила подобные действия с вымогательством, сообщается в ее Telegram-канале.

«СМИ Чехии сообщают, что местные власти хотят от России 25,5 млн евро за «ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице», а еще чтобы их исключили из списка недружественных России государств», — написала Захарова.

По словам официального представителя МИД, Чехия сама себя вписала в список недружественных стран.

«И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус. Что касается истории с «компенсацией за несовершенное», то идеологи этой химеры действуют по принципу русской пословицы «наказать невиновных, наградить непричастных», — обратила внимание она.

Также представитель российского МИД обратила внимание, что действующих подобным образом (без суда и следствия), с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями.

28 июня стало известно, что газета Mlada fronta Dnes сообщила о том, что заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование в полной мере компенсировать ущерб, связанный со взрывами во Врбетице.

Два взрыва складов боеприпасов во Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет.