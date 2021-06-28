Саудовский принц приговорен к смертной казни

Саудовского принца Фахда бин Турки бин-Абд Аль-Азиза, племянника короля Салмана, приговорили к смертной казни. Об этом пишет вашингтонский Институт по изучению стран Персидского Залива (Gulf Institute) со ссылкой на одного из родственников принца.

Военный суд признал бывшего командующего саудовскими силами в Йемене виновным в государственной измене. Власти королевства считают, что Фахд причастен к организации антиправительственного переворота с целью смещения короля Салмана и его сына Мухаммеда бин Салмана, который является министром обороны и фактическим правителем страны.

Эксперты, опрошенные Институтом, отмечают, что к аресту якобы причастен Мухаммед бин Салман. По их версии, таким образом он хочет заставить семью арестованного пополнить государственную казну: предполагается, что в стране ухудшается экономическая ситуация.

Принц Фахд был арестован в сентябре 2020 года вместе со своим сыном Абдулазизом.

В феврале текущего года американская разведка предположила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Он исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.