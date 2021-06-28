Захарова: США уничтожают свою консульскую службу в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram, что США самостоятельно уничтожают свою консульскую службу в России.

«Не первый раз и не первый год Посольство США уничтожает свою консульскую службу в России. И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств», — написала она.

Дипломат подчеркнула, что американские партнеры идут на такие шаги из-за своих представлений о визовой политики. По ее словам, ради преследования политики сдерживания в отношении Москвы Вашингтон готов «наносить удар по гуманитарному направлению».

Так Захарова прокомментировала новость о том, что с 1 августа американское посольство в Москве не сможет предоставлять услуги в полном объеме из-за запрета России нанимать персонал из третьих стран.