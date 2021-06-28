Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе закрытых онлайн-переговоров 28 июня продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Договор продлен на пять лет.

Отмечается, что главы двух стран опубликовали совместное заявление по данному поводу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Китая проводят видеоконференцию по специальному закрытому каналу, что позволит провести встречу с самым высоким грифом секретности.

Переговоры прошли по случаю 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор был подписан в 2021 году главами РФ и КНР.

Ранее в мае Путин заявил, что за время, прошедшее с момента подписания соответствующего договора с Пекином, Россия и КНР достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия в политике, международных делах, торговле и экономике, культурно-гуманитарных обменах.