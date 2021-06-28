В Германии хотят запретить британцам въезд в Евросоюз из-за COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена объявить Великобританию государством, «вызывающим озабоченность», а также запретить британцам въезд в страны Европейского союза (ЕС) в связи с распространением индийского штамма COVID–19 «Дельта». Об этом сообщает газета The Times.

Она обсудит данное предложение с высокопоставленными европейскими должностными лицами в объединенном комитете Евросоюза по реагированию на политические кризисы.

Уточняется, что данный запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных туристов из Великобритании.

Ряд стран, в частности Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с Меркель в пятницу, 2 июля, чтобы попытаться убедить ее поменять решение.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что с 1 июля в страну смогут въезжать граждане тех стран, где в течение недели заболеваемость коронавирусом не превышает 200 случаев на 100 тысяч населения.

Ученые во всем мире говорят об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма» — «дельта плюс».