В Совбезе России раскрыли последствия сдерживания страны Западом

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что курс Запада на сдерживание развития РФ влечет за собой разрушение механизмов взаимодействия в области информационной безопасности. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, подходы российской стороны к формированию системы международной информационной безопасности разделяют в мире очень многие.

«Вместе с тем проводимый странами Запада курс на сдерживание развития России ведет к торможению формируемых и разрушению ранее созданных механизмов взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, в том числе двустороннего формата», – сказал Храмов.

По его словам, Запад вместо профессионального взаимодействия в киберпространстве и совместного расследования фактов кибермошенничества продолжает голословно обвинять Москву в совершении компьютерных атак.

Ранее в июне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.