Лавров заявил, что позиция ЕС по отношениям с Россией обусловлена желанием «подпевать» США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление из США, которые последовали после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую Вашингтон занимал на переговорах. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ» и журнале «Россия в глобальной политике».

«Мгновенно озвученная по итогам переговоров Путина и Байдена прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения «большого брата», сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение», — написал Лавров.

Он подчеркнул, что «хор в поддержку солиста готовился заранее». По словам дипломата, именно этой подготовке была посвящена состоявшаяся непосредственно перед саммитом лидеров США и России в Женеве западные мероприятия на высшем уровне. Речь идет о саммитах «Группы семи» (G7) в британском Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а также о встрече главы Белого дома с председателем Евросовета Мишелем и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен, уточнил Лавров.

«Эти заседания тщательно готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений: Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других — прежде всего Россию и Китай — заставлять следовать заданному им курсу», — сказано в статье.

В публикации также говорится, что в документах Брюсселя и Корнуолла «закреплено продвижение концепции «миропорядка, основанного на правилах», в противовес универсальным принципам международного права», которые закреплены, прежде всего, в Уставе ООН.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что еще предстоит посмотреть, как на деле будут проходить консультации между Вашингтоном и Москвой «по конкретизации подходов к достигнутым в Женеве пониманиям», ведь, как заявлял российский президент, «есть над чем работать».