Украина призвала ввести санкции против России из-за паспортов для жителей Донбасса

Министерство иностранных дел Украины призвало страны Запада ввести новые санкции против России из-за выдачи паспортов для жителей Донбасса, сообщает «Страна.ua».

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе», - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его мнению, данная ситуация может стать «бомбой замедленного действия».

«Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить», — заключил Николенко.

Данное заявление было сделано в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она заявила, что Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям.