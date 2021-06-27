В Германии назвали фатальным отказ от саммита с Путиным

Европа не должна отказываться от саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила немецкий журналист Сабина Шольт, пишет РИА «Новости».

Она призвала Брюссель последовать примеру американского лидера Джо Байдена, который провел саммит с российским коллегой в Женеве.

Шольт выразила убеждение, что отношения России и Европы должны быть перезагружены, поэтому отказ от саммита фатален.

«Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать», — считает журналистка.

Ранее лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай «будущей вредоносной деятельности» Москвы.

При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.