ЦИК Армении отклонила требование оппозиции о признании выборов недействительными

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила требование оппозиции о признании прошедших досрочных парламентских выборов недействительными. Об этом сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян, пишет «Интерфакс».

«Представленные доводы не выявили каких-либо новых обстоятельств, которые могут повлиять на решение ЦИК по результатам выборов. Простое перечисление нарушений недостаточно, чтобы результаты выборов были признаны недействительными», — сказал он.

По его словам, «необходимы обоснованные доказательства».

Ранее три политические силы — партия «Зартонк», блоки «Честь имею» и «Армения» — потребовали признать выборы недействительными. Причиной такого требования были названы многочисленные нарушения, такие как давление на избирателей, призывы к насилию и злоупотребление административным ресурсом.

До этого центральная избирательная комиссия Армении утвердила победу партии «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на досрочных парламентских выборах.