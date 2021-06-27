«Вам в НАТО? Прием окончен»: в Госдуме ответили на слова посла ФРГ о страхе начала войны с РФ

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал заявление посла Германии на Украине Анки Фельдгузен о страхе перед возможным вооруженным столкновением с Россией.

В интервью украинским СМИ посол заявила, что в ближайшее время не следует ожидать вступления Украины в НАТО, так как у альянса всегда были проблемы со странами, где существует военный конфликт, и страны-участницы «боятся быть с Россией в прямой войне».

«Наблюдаем практичный немецкий подход со стороны посла — отсекла все лишнее, заявила суть, причем очень неприятную для самолюбия Украины. Оказывается, никто не верит в грандиозные победы официального Киева над «российскими войсками» в Донбассе, и никто не хочет «впрягаться» за молодую украинскую демократию в реальный конфликт с Москвой», — сказал Бальбек.

По его словам, посол отправила Киеву четкий сигнал.

«По сути Киеву отправлен четкий сигнал — вы не верьте тому, что мы вам обещали, это было так, для красного словца, в реальности же выражение «война с Россией» вызывает дрожь у политиков Старой Европы. И постоянно испытывать это чувство они не желают, как бы при этом ни симпатизировали Украине. А если говорить проще, то завуалированная фраза посла звучит так: «Вам в НАТО? — извините, прием окончен», — сказал политик.