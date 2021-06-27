Трамп сравнил выборы в США в 2020 году с выборами на Украине в 2004 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на выборах главы государства в 2020 году наблюдались такие же фальсификации, как на выборах на Украине в 2004 году. Об этом сообщает The U.S. Sun.

По его словам, Госдепартамент критиковал фальсификации в коммунистических странах, хотя сделал то же самое на прошлых выборах.

«Они незаконно изменили итоги подсчета голосов. Они говорили, что такое произошло на Украине в 2004 году. Теперь это в значительной степени случилось здесь», — сказал политик.

Трамп заявил, что нарушения были зафиксированы в городах Детройт (штат Мичиган), Филадельфия (Пенсильвания) и Атланта (Джорджия).

Ранее Трамп высказал мнение, что ряд иностранных держав, включая Россию, унижают страну при действующем главе государства Джо Байдене. По утверждению Трампа, администрация Байдена за пять месяцев стала «полной катастрофой».