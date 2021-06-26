Глава болгарской делегации рассказал о положительных впечатлениях от Крыма

Глава посетившей Крым болгарской делегации Пламен Милетков поделился положительными впечатлениями от посещения полуострова. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Меня каждую поездку трогает больше всего то, что тут нас встречают как дорогого гостя. У меня есть полное ощущение того, что я в Крыму как дома», – заявил Милетков.

Он также выразил уверенность, что члены делегации, посетившие Крым впервые, после возвращения на родину расскажут о развитии полуострова.

Ранее Милетков сообщил, что признает Крым законной частью России. По его словам, крымчане сделали свой выбор на легитимном референдуме. Кроме того, глава делегации назвал несостоятельными санкции Запада, отметив, что полуостров «не просто приспособился к условиям, а динамично развивается».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.