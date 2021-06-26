Посол России назвал «нулевым дном» отношения Лондона и Москвы

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что отношения России и Соединенного Королевства достигли «нулевого дна». Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

При этом дипломат отметил, что дела обстояли значительно хуже в период холодной войны.

«Но сейчас можно квалифицировать, что... это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», — сказал Келин.

Ранее Келин заявил, что инцидент с британским эсминцем Defender, который 23 июня нарушил государственную границу России и вошел в территориальные воды страны, мог привести к военному столкновению.

До этого посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что отношения ЕС и России переживают не самые простые времена и находятся в низшей точке после окончания холодной войны.