Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender провокацией

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море провокацией со стороны Великобритании. Такую позицию она высказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы до этого все время пытались разобрать все по деталям фактологическим <...> Но мы редко, крайне редко произносили слово «провокация». На самом деле, мне кажется, настал тот самый час, просто потому что поведение британцев, британского эсминца в Черном море не оставляет им шанса каким-то образом выкрутиться», – заявила Захарова.

По ее словам, после произошедшего России следует чаще использовать в оценке поведения стран Североатлантического альянса слово «провокация».

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию. Британская сторона заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу.

Как сообщило издание The Telegraph, решение о проходе корабля вблизи Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.