Посольство РФ не знает, были ли россияне в рухнувшем здании во Флориде

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Посольство России в США проверяет, находились ли россияне в обрушившемся во Флориде здании. Об этом «Газете.Ru» рассказал сотрудник посольства.

«У нас пока нет такой информации, мы выясняем», — сказал представитель посольства, отметив, что точная информация должна появиться до конца дня. «Как только у нас эта информация появится, мы дадим пресс-релиз», — отметил дипломат.

После обрушения 12-этажного дома в штате Флорида без вести пропали 159 человек, спасатели нашли тела четверых погибших. Разбор завалов продолжается, в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден отправил в штат силы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Дом рухнул утром 24 июня в городе Серфсайд. Причины обрушения пока не объявлены.