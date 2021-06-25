Кремль считает, что в отношении Украины к России вопросов больше, чем ответов

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы обсудить отношения, однако в позиции Киева «вопросов больше, чем ответов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева», — пояснил пресс-секретарь президента.

По его словам, в позиции киевской стороны «много всего совершенно непонятного».

«Украина заинтересована в продолжении транзита газа — и объявляет санкции против [главы «Газпрома»] Алексея Миллера. А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов», — отметил Песков.

Отвечая на вопросы журналистов о том, рассматривает ли Россия корректировку позиции по Украине, пресс-секретарь президента РФ сказал, что Москва не видит необходимости в этом.

«Украинский вопрос — это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России», — пояснил он, добавляя, что российская сторона работает над тем, чтобы помочь Украине решить проблему с Донбассом в рамках минского комплекса мер, который «признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины».

Ранее украинский президент заявил, что в том случае, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, вопрос разрыва связей с регионом будет внесен на референдум.