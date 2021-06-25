Песков рассказал о подготовке к «прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий рассказал о подготовке к «прямой линии» с главой государства Владимиром Путиным.

«Во время линии президент будет иметь доступ ко всему массиву вопросов и по тематике вопросов и по географии. Будут соведущие, работающие над массивом, и они будут помогать президенту выбирать из набора тем или по критерию географии страны. Президент будет выбирать вопросы, а в каком формате — мы будем смотреть вместе с вами во время эфира», — сказал Песков.

Он отметил, что граждане активно задают вопросы главе государства, поэтому работы по подготовке много.

«Граждане активны, формируется набор тем, который интересует граждан, поэтому работают много людей, это героические работницы и работники кол-центра и волонтеры. Еще работать больше пяти дней», — сказал Песков.

По его словам, Путин тоже работает над подготовкой к прямой линии, он посвятит этой работе и субботу и воскресенье, 26 и 27 июня.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.