Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут завил, что муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По решению окружной комиссии Илье Яшину отказали в открытии счета. Вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму», — сказал он.

По постановлению ЦИК, кандидат, который был выдвинут по одномандатному избирательному округу, обязан открыть в России специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда после уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о своем выдвижении.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование в сентябре 2021 года пройдет в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переноса думских выборов из-за коронавируса. Он сказал, что электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств, а также напомнил, что у ЦИК и санитарных властей есть опыт проведения аналогичных мероприятий с соблюдем всех мер по коронавирусу.