Байден забыл про обрушение дома во Флориде с почти сотней пропавших

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления перед прессой забыл про обрушение дома во Флориде. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Белого дома.

Закончив свое обращение по вопросам соглашения о модернизации инфраструктуры и собирался покинуть помещение, объясняя это тем, что ему пора садиться в вертолет. В этот момент к нему подошла вице-президент страны Камала Харрис и, вероятно, напомнила про инцидент в Майами.

«О, да, я прошу прощения. Спасибо, мадам вице-президент», — обратился Байден к Харрис и вернулся на трибуну.

После этого глава государства заявил, что готов отправить на место происшествия федеральные силы США, если власти штата об этом попросят.

Утром 24 июня в городе Серфсайд вблизи Майами обрушился 12-этажный жилой дом, 99 человек числятся пропавшими без вести, один погиб. На месте происшествия развернута масштабная спасательно-поисковая операция.