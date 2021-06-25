Главы стран ЕС поручили подготовить варианты новых санкции против России

Лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай «будущей вредоносной деятельности» Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по итогам первого дня саммита ЕС.

При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.

Кроме того, в документе не упоминается подготовленная Боррелем стратегия по дальнейшим отношения ЕС с Россией.

15 июня Боррель описал новую стратегию в отношении России. По его словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Боррель также повторил слова американского президента Джо Байдена о том, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны».

В российском МИДе назвали эту стратегию «средневековьем».