США поддержали экономические санкции ЕС против Белоруссии
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил поддержку решению Европейского союза ввести санкции против Белоруссии.
«Соединенные Штаты приветствуют объявление Европейским советом адресных экономических санкций против режима в Белоруссии. Мы вместе с нашими партнерами требуем ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая», — написал глава Госдепа на своей странице в Twitter.
24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
В частности, ЕС вводит запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также ограничивает торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.
О том, как санкции повлияют на Белоруссию, — в материале «Газеты.Ru».