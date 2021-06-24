Депутат Рады вымыл места делегации РФ на заседании Совета Европы

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что «вымыл» места российской делегации в зале заседаний Комитета министров Совета Европы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат «пошутил», что представитель России отсуствует на месте, поскольку депутат обработал его стол антисептиком.

В апреле ПАСЕ наложила санкции на Гончаренко за то, что он «запятнал имидж ассамблеи» и навредил репутации главы российской делегации Петра Толстого. В частности, во время своего выступления Гончаренко развернул в сессионном зале украинский флаг.

Ранее Гончаренко предложил добавить на форму сборной Украины, в которой она выступит на чемпионате Европы — 2020, несколько российских регионов. Незадолго до этого депутат рассказал, что развесил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы.