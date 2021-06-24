Посол Британии прибыла в российский МИД

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в МИД РФ, куда была вызвана из-за инцидента с нарушением российских границ британским военным кораблем. Об этом сообщает ТАСС.

«Дипломат проследовала в здание российского дипведомства без комментариев», — говорится в сообщении.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал российскую версию инцидента предсказуемо неточной». По его словам, эсминец британских ВМС Defender совершал мирный проход «через украинские территориальные воды» в соответствии с международным правом.

Подобную версию представил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он напомнил, что британская сторона не признает «аннексию Крыма» Россией и считает, что тот участок в черноморском регионе, на котором находился британский корабль, по-прежнему принадлежит Украине.

В Кремле, в свою очередь, посчитали происшедшее сознательной и подготовленной провокацией и выразили обеспокоенность. Подчеркивалось также, что Россия будет занимать жесткую позицию в отношении таких действий и далее.

Накануне военный атташе Британии был вызван в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.