Песков заявил, что не будет давать «общие оценки» уровню соблюдения прав человека в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать общие оценки уровню соблюдения прав человека в Чечне.

«Я считаю этот вопрос в целом некорректным», — сказал он.

Также Песков предложил перенаправить вопросы об уровне соблюдения прав человека в республике правозащитникам, в том числе, в Совет по правам человека при президенте.

При этом он подчеркнул, что для Кремля главное — соответствие всего происходящего в Чечне российскому законодательству.

В декабре 2020 года Россия объявила, что введет ответные санкции в отношении Великобритании, где ранее были введены санкции против трех российских граждан по обвинениям в якобы нарушении прав человека в Чечне.

10 декабря Лондон ввел ограничительные меры против «трех лиц и спецотряда быстрого реагирования «Терек», Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни). Им запрещено въезжать на территорию королевства, а также их активы заморожены.