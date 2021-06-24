Пескова спросили о планах включить Британию в список недружественных стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о планах включения Великобритании в список недружественных стран из-за инцидента в британским эсминцем в Черном море.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал Песков в ответ на вопрос о наличии таких планов.

Он также отметил, что в Кремле не хотели бы предполагать, что подобные действия могут войти в систему.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские территориальные морские границы.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, комментируя инцидент с британским эсминцем HMS Defender в Черном море, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».