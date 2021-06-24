Депутат Рады заявил об обысках у тещи Медведчука

К теще депутата главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратникам пришли с обысками правоохранители. Об этом сообщил его коллега по партии Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

«В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», — написал он.

По его мнению, таким образом прокуратура пытается запугать политика и членов его семьи.

Ранее Медведчук подал жалобу в ЕСПЧ на действия Киева.

В мае суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Медведчук не согласен с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.