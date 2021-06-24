Япония выразила России протест в связи с военными учениями на Курилах

Япония передала протест России в связи с масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като, сообщает РИА «Новости».

«Россия 23 июня объявила о начале военных учений на Сахалине, Кунашире, Итурупе и в акватории Японского моря. Мы намерены продолжать следить за действиями российских военных на северных территориях», — сказал Като в ходе пресс-конференции.

По данным японского телеканала «Эн-Эйч-Кей», протест был передан главой российского отдела японского МИД в посольство России в Токио.

Ранее сообщалось о том, что с 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана (юго-восточнее островов Курильской гряды) проходили маневры под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. В учениях приняли участие более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота и ВКС.