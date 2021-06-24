Трамп обвинил Китай в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухане

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что считает, что власти КНР уже уничтожили якобы имевшиеся доказательства распространения коронавируса нового типа из лаборатории в городе Ухань. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам бывшего главы Белого дома, он изначально был уверен в том, что COVID-19 начал распространяться из китайской лаборатории. При этом он выразил мнение, что «это, вероятно, была случайность».

«Есть те, кто считает, что это не было случайностью», — отметил Трамп.

Во время беседы политику также задали вопрос о том, будет ли, по его мнению, успешным разбирательство с целью выяснения обстоятельств происхождения коронавируса. Бывший американский лидер ответил: «Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб».

В июне ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке новой коронавирусной инфекции из лаборатории.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

В дальнейшем официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что информация о тяжелой болезни сотрудников института не соответствует действительности.

Президент США Джо Байден поручил разведке отчитаться о результатах расследования происхождения патогена через 90 дней.