Аксенов назвал Крым «неприступной крепостью» после инцидента с британским эсминцем

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что инцидент с британским эсминцем, который ранее зашел в территориальные воды России и был вынужден повернуть обратно благодаря действиям Черноморского флота и пограничной службы России, показал, что крымский полуостров является неприступной крепостью, передает ТАСС.

По его словам, российские военные сделали все правильно.

«Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся», — сказал Аксенов.

Он отметил, что и Вооруженные силы, и ФСБ РФ готовы к выполнению поставленных задач.

23 июня эсминец ВМС Великобритании «Дефендер» пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском военном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Британская сторона заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу.