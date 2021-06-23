Рябков предложил США отказаться от практики встреч в третьих странах

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что России и США необходимо отказываться от практики официальных контактов в третьих странах и встречаться на своих территориях. Об этом сообщает ТАСС.

«Наверное, [России и США] уже пора <…> возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок «в гости» к друг другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти», — сказал он.

Однако дипломат отметил, что первая встреча межведомственных делегаций по стратегической стабильности состоится не в Москве и не в Вашингтоне.

«Мы американцам свои предложения дали, и мы не хотели бы затягивать паузу. Тем более, что мы в Женеве четко договорились относительно запуска этого диалога. Мы считаем, что первую встречу в формате межведомственных делегаций было бы важно провести буквально в ближайшие недели. И если это устроит американцев, мы готовы сразу же выдвинуться к месту встречи», — подчеркнул замминистра МИД России.

По его словам, самым важным в данной ситуации является способность сторон «сделать как минимум шаг вперед».

Ранее Рябков заявил, что Россия и США в ближайшее время приступят к переговорам по стратегической стабильности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.