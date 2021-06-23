В Кремле сообщили о встрече Путина и Кадырова

Президент России Владимир Путин в среду, 23 июня, в режиме видеоконференции проведет встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в течение дня у российского лидера запланировано несколько встреч.

«Другие встречи непубличного характера намечены. И ближе к вечеру международный телефонный разговор», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил, с кем именно Путин должен переговорить из зарубежных коллег.

Ранее Кадыров обвинил СМИ в том, что они неверно интерпретировали принимаемые в республике ограничения по коронавирусу, чтобы выставить его противником президента Владимира Путина.

До этого чеченский лидер заявил, что считает себя «слугой народа» и «проектом» президента РФ.

«Я глава Чеченской республики, у нас есть свой герб и флаг, я избранный глава республики, я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента», — написал он в своем Instagram.