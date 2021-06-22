США намерены участвовать в новом раунде переговоров по ядерной сделке

Соединенные Штаты готовы участвовать в седьмом раунде переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

По его словам, шестой раунд в Вене уже завершился, американская сторона ожидает объявления времени седьмого раунда.

«Мы ожидаем, что примем участие в седьмом раунде, потому что в наших интересах… проверяемым способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — сказал Прайс.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который возглавляет российскую делегацию на переговорах, заявил, что российская и американская делегации обсудили прогресс по СВДП.