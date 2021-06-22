Саакашвили назвал «барыгой» и обвинил в коррупции министра культуры Украины

Экс-президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал барыгой министра культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко, а также обвинил его в коррупции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Саакашвили также считает Ткаченко «обыкновенным лавочником, который торгует своей должностью».

«Я уже давно не употребляю слово «барыга», но его оно характеризует как нельзя лучше!» — заявил Саакашвили.

Экс-президент Грузии утверждает, что при Ткаченко министерство культуры Украины «перепрофилировалось в обычное ЧП «Рога и копыта», которое обдирает украинцев». Также Саакашвили считает, что глава минкульта «барыжит» разрешениями на строительство в исторической части украинских городов.

По словам председателя исполкома Национального совета реформ, министр культуры «посягает на самое дорогое» в Одессе и лично несет ответственность за «строительный беспредел», который сейчас происходит в центре Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исключении Михаила Саакашвили из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.