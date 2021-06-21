США ввели персональные санкции против 16 белорусов и 5 силовых структур

Соединенные Штаты расширили санкционный список против Белоруссии — под новые санкции попали 16 человек и пять силовых структур страны, сообщает сайт Министерства финансов США.

Под ограничения попали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, спикер верхней палаты белорусского Национального собрания Наталья Кочанова, командир спецназа КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник минской милиции Михаил Гриб и заместитель министра юстиции Сергей Калиновский, а также генеральный прокурор страны Андрей Швед и еще несколько человек.

Среди силовых структур под американские санкции попали Комитет государственной безопасности Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, внутренние войска, УВД Бреста, а также на центр изоляции правонарушителей в Минске (Окрестина).

Ранее ЕС объявил о вводе четвертого пакета санкций против Белоруссии.