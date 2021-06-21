В Евросоюзе призвали привлечь Лукашенко к международному суду

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассчитывает на привлечение президента Белоруссии Александра Лукашенко к международному суду. Об этом он заявил на встрече глав МИД ЕС, которая проходит в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».

«Европейский союз показал, что он может, когда хочет. Другое было бы катастрофично, конечно, мы четко показываем, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке», — заявил Ассельборн.

По его словам, новые санкции Евросоюза против Белоруссии станут «настолько болезненными, что поставят режим Лукашенко на колени».

«Мое пожелание заключается в том — мы это решать не можем, — чтобы в один день Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу», — добавил Ассельборн.

Ранее сообщалось о том, что Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник, 21 июня, четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний.