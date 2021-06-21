Песков объяснил, почему Путин опубликовал посвященную войне статью в немецкой газете

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин опубликован статью, посвященную 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в немецкой газете и на немецком зыке.

«Вы знаете что этот день памяти и скорби — это святой день для любого россиянина, человека, который живет на территории бывшего СССР. Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что именно Германия, которая была инициатором нацизма, напала на СССР, и эта тема очень важна как для немцев, так и для россиян.

«Поэтому в диалоге с ФРГ президент не раз принимал решение обратиться [к немецкому народу], чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке», — подытожил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Сообщалось, что материал будет опубликован в немецком издании.