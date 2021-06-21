Песков объяснил, почему Путин опубликовал посвященную войне статью в немецкой газете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин опубликован статью, посвященную 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в немецкой газете и на немецком зыке.

«Вы знаете что этот день памяти и скорби — это святой день для любого россиянина, человека, который живет на территории бывшего СССР. Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что именно Германия, которая была инициатором нацизма, напала на СССР, и эта тема очень важна как для немцев, так и для россиян.

«Поэтому в диалоге с ФРГ президент не раз принимал решение обратиться [к немецкому народу], чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке», — подытожил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Сообщалось, что материал будет опубликован в немецком издании.